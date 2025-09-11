福岡と佐賀の12日の天気のポイントは「大気不安定続く」です。晴れ間もありますが、引き続き秋雨前線の影響で天気の急変に注意が必要です。11日の九州北部は晴れ間もありましたが、秋雨前線の影響で不安定な天気が続きました。日中の最高気温は33℃前後でした。変わって、こちらをご覧ください。北九州市門司区の白野江植物公園に咲いているのは、秋の訪れを感じさせるヒガンバナです。くるんとした白やピンクの花びらがとてもきれ