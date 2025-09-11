「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良が、11日までにインスタグラムを更新。ドジャースタジアムで撮影したソロショットに「かわいい」と反響が集まっている。【別カット】宮脇咲良、ホットパンツ美脚がまぶしい（ほか5枚）宮脇は「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」とつづり、ドジャースタジアムで撮影したソロショットを多数公開。ドジャ