◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１１日・エスコンフィールド）日本ハムが、プロ初勝利を目指したオリックスの２年目左腕・東松をいきなり攻略。初回に打者一巡で７安打６得点の猛攻を見せ、頭部にバットが直撃し入院中の八木打撃コーチに最高の“お見舞い”を届けた。初回、先頭の野村がカーブを拾い左前打で出ると、今川は高め真っすぐを右前打。無死一、二塁から、レイエスが中越え適時二塁打を放ち先制に成功した。