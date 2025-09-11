◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・大関友久投手が２回５安打４失点で降板した。わずか３０球、今季最短でノックアウト。初回１死から西川に先制ソロを浴び、２回は味方の失策から崩れた。先頭の茶谷の遊ゴロを野村が一塁へ悪送球。無死二塁で山本に右翼フェンス直撃の適時二塁打を許すと、さらに２点を失った。３回から上茶谷大河投手が登板したが、先頭のソトに初球を右翼席へ。打線