◆第５０回アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）現地時間の１１日、出走馬８頭とゲート順が決定し、国内外Ｇ１初制覇を目指すシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は最内の１番ゲートに決まった。今秋の欧州遠征で次戦に予定する凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を前に、昨年３着に終わった悔しさを晴ら