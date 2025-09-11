株式会社シルバースタージャパンは、2025年9月10日から10月24日までCAMPFIREで『ラビ×ラビ』最終章制作プロジェクトのクラウドファンディングを開始した。併せて、2025年9月25日から28日に幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2025（TGS）に出展する。プロジェクトは、『ラビ×ラビ』『えぴそーど2・3』『外伝 Witch’s Cat』の未完の物語を完結させる内容だ。小説家喜多山浪漫の筆で過去作を深掘りし、最終章をゲームに昇華さ