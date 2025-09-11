日本オリンピック委員会（JOC）は11日、東京都内で理事会を開き、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団団長に伊東秀仁氏（64）、副団長に原田雅彦氏（57）、9、10月の愛知・名古屋アジア大会の団長に井上康生氏（47）を選出した。日本スケート連盟強化本部長の伊東氏は22年北京冬季五輪に続く団長の選出。現役時代の98年長野冬季五輪ではノルディックスキー・ジャンプ団体で金メダルを獲得した原田氏は全日本スキ