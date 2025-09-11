東京都は、きょう（11日）午後2時31分、東京・世田谷区にある谷沢川矢川橋に、午後3時28分、品川区にある立会川立会川橋付近に、それぞれ氾濫発生情報を発表していましたが、谷沢川は午後5時40分に、立会川は午後6時に、氾濫の恐れがなくなったとして、氾濫発生情報を解除しました。また都は午後2時39分、世田谷区にある丸子川滝ノ橋に、午後3時14分、大田区にある呑川池上に、午後3時9分、練馬区にある白子川三ツ橋に、午後3時16