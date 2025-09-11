木曜日は秋雨前線の影響で、東京都や神奈川県などで記録的短時間大雨情報が発表された場所がありました。夜遅くにかけても低い土地の浸水や河川の増水などに警戒をしてください。金曜日は秋雨前線が南に下がって不明瞭になりますが、西日本から東日本は南から暖かく湿った空気が流れ込んでくるため、不安定な天気は続きます。関東は北東からの涼しい空気が流れ込み、木曜日より気温が下がりそうです。【金曜日の天気】金曜日の朝、