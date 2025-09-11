news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“ＵＦＯにミサイル”命中？アメリカ議会で公開」のニュースについてお伝えします。画面中央に映る、ドローンがとらえた“謎の物体”。飛行中のUFO＝未確認飛行物体とされています。すると左上から・・・ミサイルとされるものが命中。アメリカメディアによりますと、去年10月、イエメン沖を飛行するUFOにアメリカ軍が発射したミサイルが命中したというのです。今月9日、アメリカ議会