能登半島地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市で、総漆塗りの豪華なキリコがまちを練り歩きます。伝統の「蛸島キリコ祭り」が10日からはじまり、まちは熱気に包まれています。200年以上の歴史がある珠洲市蛸島町の「蛸島キリコ祭り」。公費解体が進み更地が広がる街並みに威勢の良い太鼓と笛が鳴り響き、2025年は2年ぶりに金箔などが施された豪華なキリコが巡行します。例年なら16基のキリコが町を練り歩きますが、地震の影響で住