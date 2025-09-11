3バックの一角で起用された長友らには同情の余地がある(C)Getty Imagesサッカー日本代表は米遠征2戦目として、現地時間9月9日にアメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。初戦のメキシコ戦からスタメン総入れ替えで臨んだ日本は30分、アレックス・センデハスにダイレクトボレーシュートを決められ、前半から追いかける苦しい展開を強いられた。後半には三笘薫や南野拓実などを投入し攻撃面でテコ入れを図ったが、その直後に追加点を