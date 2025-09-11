きょうから５連戦をむかえる北海道日本ハムファイターズは、エスコンフィールドでオリックス・バファローズと対戦。初回。先頭野村、２番今川が連続ヒットで出塁すると、続く３番レイエスのセンターへのタイムリーでファイターズが１点を先制。続く４番郡司も変化球を捉え１点を追加、５番清宮もライトへ運び、さらに１点。先頭からの５連打で、一気に３対０。まだまだ止まりません。１アウト