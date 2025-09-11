日本高校野球連盟は１１日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新し、東海大甲府（山梨）の左腕、鈴木蓮吾投手ら新たに５人がリストに名を連ねた。九州国際大付（福岡）のプロ注目右腕・山本嘉隆らも提出し、提出者は計４９人となった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議の２週間前の同９日となっている。