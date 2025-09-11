自民党埼玉県連幹事長の小谷野五雄県議が、県連の党費を私的流用した疑いで役職の一時停止措置を受けた問題で、県連が女性用バッグやキャットフードなど約1100件を調査対象にしていることが11日、関係者への取材で分かった。