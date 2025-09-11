ガザ北部ガザ市から退避するパレスチナ人ら＝11日、ガザ中部（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは11日、イスラエル軍が制圧を目指すパレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市からこの数週間で約20万人が退避したとする軍の推計を報じた。ガザ市には約100万人のパレスチナ人が生活していたとみられ、現在も約80万人が残留している計算になる。イスラエル軍は国際社会の非難が高まる中でも攻勢を強める構