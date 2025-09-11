NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）、Cキューブ・コンサルティング、PwCコンサルティングは9月11日、地域課題解決を目的として、構想から実装まで一貫で支援する共創型ビジネスモデルの展開を開始することを発表した。この取り組みでは特に中国地方の自治体や企業を対象に、社会課題の解決と価値創出の実現を目指す。3社による取り組みのイメージ○取り組みの背景日本では少子高齢化や地域経済の停滞などの社会課題