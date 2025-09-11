収穫期を迎えたコメ＝8月、新潟県三条市農林水産省が2025年7月から26年6月の主食用コメの需要見通しについて、前年の当初見通しから最大38万トン増となる711万トン（玄米ベース）と試算したことが11日、分かった。需要の算出法を改めて訪日客消費などを取り込んだ結果、前年の当初見通し673万トンから大幅増となる。前年比で増加するのは異例。農水省はコメ増産を目指す姿勢を鮮明にする。需要量の試算結果は697万〜711万トン