東京・神田警察署で目撃されたのは、カメラをチラリと見て、鋭いまなざしを向ける男の姿。飲食店に侵入し、店から現金などを奪った疑いで逮捕された、野口秀明容疑者（72）です。個人で配送業を営んでいる野口容疑者は2025年7月、配送車に乗り、東京・千代田区内を物色すると、閉店後で無人だった飲食店に目をつけ、裏口から侵入。店内をウロウロすると、レジを力ずくでこじ開け、中に入っていた現金約80万円を盗んだ疑いが持たれ