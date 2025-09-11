9月10日、熊本の県立高校のあり方を議論する検討会が「今後、全体の学級数を約2割減らす」提言書を県教育委員会に提出しました。受験生への影響はあるのでしょうか。 【写真を見る】熊本の県立高校「学級数2割減」すると何が起きる？学習塾会長が「受験生に不利はない」と話す理由 熊本ゼミナール 組脇泰光会長「ものすごく現実的な提案だと思う。全日の公立高校は、県全体で見ると定員を満たしていない」 このように話