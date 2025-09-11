◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー・西川史礁選手が2試合連続となるHRを放ちました。これでロッテはソフトバンク相手に初回に先制しています。前回試合となる9日のオリックス戦で、宮城大弥投手を前に約1か月半ぶりのホームランを放っていた西川選手。この日も「2番・レフト」でスタメン起用されると、ソフトバンクの先発・大関友久投手の2球目のスライダーをとらえ、レフ