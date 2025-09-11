観光英語を学ぶ地元の大学生が、金沢市の兼六園でガイドに挑戦しました。外国人観光客の反応は？ 11日、兼六園を訪れると、「フリーガイド」と書かれた看板を持つ学生の姿が…外国人観光客に自ら声をかけ…学生ガイド：「これは唐崎の松で200年ものです。冬にはこのようにして雪から守ります」唐崎松や兼六園の歴史などを、自分たちの言葉で説明していました。 ガイドを務めるのは、北陸大学で観光英語について学ぶ学