目指したのは「日常のパートナー」ホンダは、新型軽自動車「N-ONE e：（エヌワンイー）」を2025年9月12日より発売します。これに先駆け、同月11日に「二子玉川ライズ スタジオ＆ホール」（東京都世田谷区）で発表会が開催されました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型軽自動車」です！ 画像で見る（30枚以上）軽自動車の国内需要がますます高まる中、新型N-ONE e：はどのような狙いで市場に投入されるのでしょう