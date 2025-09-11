韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「가짜 뉴스（カッチャニュス）」の意味は？「가짜 뉴스（カッチャニュス）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、誤解を招き、社会的な混乱や問題を引き起こすことがある現象のことです。「가짜 뉴스（カッチャニュス）」はどういう意味なのでしょうか。