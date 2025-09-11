チェロ奏者の加藤文枝さんが9月11日、高知市の小学校でチェロを演奏し子どもたちと交流しました。高知市の一宮小学校を訪れたのは、全国で演奏活動をしているチェロ奏者の加藤文枝さんです。加藤さんは高知市文化振興事業団が企画したリサイタルのために高知を訪れていて、県内の学校などを周り音楽交流を行っています。一宮小の音楽室には5年生61人が集まり、人の声に一番近い楽器といわれるチェロの音色に聞き入っていました。■