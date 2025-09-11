高松北警察署 高松市の男性を脅迫し、現金を取ろうとした男女5人が11日、恐喝未遂の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、さぬき市の会社員の男（20）と高松市の男子高校生（16）、香川県木田郡のアルバイトの少年（17）、高松市の17歳の少女2人です。 警察によりますと、9日午後7時45分ごろ、高松市のコンビニエンスストアの駐車場で、少女2人と一緒に宿泊施設を利用した男性（47）に対し、会社員の男ら3人が「今、