高知県警はSNSを悪用して投資話を持ちかける詐欺の被害額が2025年は既に5億円を超えたと明らかにしました。県警はSNSを悪用した投資詐欺やロマンス詐欺の認知件数が9月9日までに49件に上り、被害総額が5億円を超えたと発表しました。2024年1年間の被害総額は約6億5600万円で、今年もそれに匹敵する勢いで拡大しています。県警によりますと、被害にあった人の多くはインターネットやSNSなどで見た投資に関する投稿や広告に自