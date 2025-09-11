◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-オリックス（11日、エスコンフィールドHOKKAIDO）オリックスの先発・東松快征投手が、強力日本ハム打線を前に初回途中で降板となりました。2年目の20歳左腕・東松投手。この日、プロ2試合目の先発マウンドにあがりました。しかし初回の先頭・野村佑希選手にレフトへのヒットを浴び出塁を許すと、続く今川優馬選手にもライトへのヒットを浴び、ノーアウト1、2塁とされます。ここで打席に迎えたレイエ