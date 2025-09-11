お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（52）が11日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻で女優の佐々木希（37）との誕生日のやりとりについて語った。リスナーからのメールで「こんな渡部さんでも、奥さまから誕生日プレゼントはもらうことができるのでしょうか」との質問が届いた。「なんだこれは」と渡部は苦笑しながらも「いやいや、毎年お互いあげっこして」と明言。「