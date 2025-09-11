青森県警は11日、女子高校生にわいせつな行為をしたとして、不同意性交罪で公判中の機動隊警部補佐々木淳被告（53）を懲戒免職とした。佐々木被告は6月、レンタルルームでの不同意性交疑いで、元住職水野良章被告（46）＝公判中＝と共に逮捕された。両被告はわいせつ行為を撮影したなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いでも再逮捕されたが、佐々木被告のみ不起訴となっていた。また県警は、オンラインカジノ