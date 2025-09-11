報道によると、ワールド・ゴールド・カウンシルは「デジタルゴールド」の導入を計画しているという。そうなれば、金取引や決済、担保の新たな手段が登場することになる。これは、「デジタルゴールド」が金とペッグするステーブルコインとなり得ることを意味する。ワールド・ゴールド・カウンシルのデイビッド・テイト最高経営責任者（CEO）は先ごろ、関連機関が現在、共同で国際的な金地金の信頼性システムの開発・普及に取り組ん