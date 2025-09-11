◆陸上世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火蓋が切られる。男子の日本勢では競歩や110メートル障害、400メートルリレーなどでメダル獲得の期待が高まる。大会初日の13日は日本勢のメダル1号誕生に注目が集まる。オープニング種目ともなる