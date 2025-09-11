2020年、鹿屋市で、当時35歳の女性を殺害し車を奪ったなどとして、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われ、一審と二審で無期懲役の判決を受けた男についてです。最高裁判所は男の上告を棄却し、無期懲役の判決が確定することになります。最高裁判所から上告を棄却されたのは、本籍が肝付町の無職田畑悠也被告(33)です。田畑被告は、2020年9月、鹿屋市内の駐車場に停めた車の中でSNSで知り合った当時35歳の女性の首を、シӦ