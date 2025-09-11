新型コロナウイルスの1医療機関当たりの報告数が全国で2番目に多かった鹿児島。最新の報告数は784人で前の週より減りましたが、2学期が始まり10歳から14歳の感染者が最も多くなりました。県内ではインフルエンザも流行し、2024年の同じ時期と比べ2倍以上の感染者数となっていて異例の早さで感染が広がっています。県によりますと9月7日までの1週間に県内88の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者数は、前の週より