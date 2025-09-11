【現場のようす】会議で明らかになったことは、まずは現場の状況です。こちらは襲撃現場の写真、登山道を見下ろす獣道から撮られたものです。被害者がいた登山道は幅が狭く、周りの見通しも悪い様子がわかります。 【発表された内容】さらに明らかになった事は、被害者はクマスプレーを所持していなかった可能性が高いこと。襲ってきたクマと同じ個体とみられる目撃情報は２０２５年に入って３０件以上寄せられていたこと