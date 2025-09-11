国土交通省東京国道事務所によりますと、都内の記録的大雨の影響で、国道357号の東京港トンネルで道路冠水が発生しているということです。通行していた車で取り残された車両やけが人はいないということです。現在、神奈川方面に向かう、下り線を通行止めにして排水作業を進めているということです。