アメリカでトランプ大統領を支持する保守系の活動家が銃撃され、死亡しました。現地では大きな衝撃が広がっていますが、どんな人物だったのでしょうか。10日、全米で一斉に報じられた銃撃事件。殺害されたのは、トランプ氏に近いことで知られる保守系の政治活動家、チャーリー・カーク氏（31）です。保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏「ユタ州のみんな、たくさん集まってくれたね」西部ユタ州の大学で政治イベントに登壇中