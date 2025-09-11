「日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）オリックス・東松が初回、１死しか奪えず６失点でＫＯされた。先頭野村から一気に５連打。レイエス、郡司、清宮幸には３連続適時打を許した。松本剛は三ゴロに打ち取ったが、山県にも左前適時打。４点目を失ったところで岸田監督が交代を告げた。東松は高卒２年目の左腕。今季２度目の先発チャンスだったが、悔しい結果となった。代わった高島が適時打と犠飛を許