控訴審判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら＝11日午後、福岡高裁前三菱重工業長崎造船所（長崎市）で働きじん肺などになったとして、下請けの元作業員らが三菱重工に計約5億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、約1億2千万円の支払いを命じた一審長崎地裁判決を変更し、死者を含む作業員18人全員の罹患を認定し約2億2900万円の賠償を命じた。因果関係と安全配慮義務違反を認