ロシアのミサイル攻撃で損傷したウクライナ政府庁舎の内部＝10日、キーウ（共同）【キーウ共同】ロシアによる7日の攻撃で損傷したウクライナ首都キーウにある政府庁舎の内部が10日、共同通信など国外のメディアに公開された。石造りの壁には大きな穴が開き、天井や床が抜け鉄筋や配線がむき出しに。机や椅子は真っ黒になり、焦げた臭いが漂っていた。庁舎には内閣や複数の省庁が入っている。内閣の広報担当者によると、攻撃が