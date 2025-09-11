１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７０円２３銭（０・１７％）高の４万５７３円８３銭と最高値を更新した。３３３銘柄のうち１７３銘柄（約５２％）が下落したが、半導体関連などの電機銘柄の上昇が全体を押し上げた。前日の米株式市場でハイテク株が上昇したことを受け、東京市場でも半導体関連銘柄や、人工知能（ＡＩ）向けに需要増加が期待されるデータセンター関連銘柄