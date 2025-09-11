１１日の川崎競馬４日目が悪天候による馬場コンディション不良のため、２Ｒ以降が取りやめとなった。１Ｒ確定後に降り出した激しい雷雨の影響により馬場が悪化。２、３Ｒとその都度、発走時刻を遅らせて対応したが、一向に天候好転の兆しがなく取りやめに。一時的に雨も上がった４Ｒも段階的に発走時刻を遅らせ、出走予定馬の馬場入り、返し馬を行って騎乗予定騎手の意見を聞いた上での判断を待ったが、４コーナーおよびコー