韓国の李在明大統領は、石破首相の退陣をめぐり「首相が誰かは重要ではない」と述べ日韓の連携を推進していく考えを示しました。李在明大統領：相手の代表である首相が誰なのか、あるいはどんな考えを持っているのかは重要ではありません。李大統領は11日、就任から100日に合わせて開いた会見で、石破首相の辞任が日韓関係に与える影響を問われた際、このように述べ、次の首相が誰になろうと日韓連携を推進していく考えを示しまし