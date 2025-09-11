美容外科医・医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」の動画「結婚が向いてる男、向いてない男の特徴10選」で、結婚の向き不向きについて語った。高須氏は、結婚の成否は偶然の相手選びだけでなく本人の性格にも左右されるとし、「性格は遺伝子レベルで50%が決まり、残りの50%は育った環境で形成される」との見解を示した。あわせて「医師は離婚率が高い傾向がある」といった話題にも触れ