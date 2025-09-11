大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、9月11日の放送に俳優の古田新太が出演。仕事に対する姿勢や、9月12日公開、作曲家のベートーヴェンを演じる映画『ベートーヴェン捏造』について語った。 古田新太「愛ちゃんとまことさんとは、けっこう古い付き合いでね」 はるな愛「下の名前で（笑）。愛とまこ