立憲民主党の安住淳幹事長は１１日、党本部で開かれた両院議員総会の終了後、ぶら下がり会見を行った。新幹事長に起用された安住氏は当選１０回のベテラン。旧民主党時代の野田佳彦政権で財務相として活躍（２００１１〜１２年）。立憲では国対委員長や選対委員長を歴任したことで知られるほか、今年の通常国会では３０年ぶりの野党の予算委員長ポストに就任して耳目を集めた。報道陣から抱負を問われた安住氏は「昨日（１０