東京女子プロレスは１１日、都内で２０日大田区大会で行われるインターナショナル・プリンセス王座決定戦に臨む遠藤有栖ｖｓジェイダ・ストーンの調印式を行った。病気療養のため欠場中の宮本もかのベルト返上により、決定戦で第１５代となる新王者を競う。遠藤は夏のシングル・トーナメント「第１２回東京プリンセスカップ」では決勝で渡辺未詩に敗れ２位。「私はこの前のトーナメントで初めて決勝戦にいけて、全部の試合が刺