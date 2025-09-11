乃木坂４６の３期生・伊藤理々杏が１１日までに自身のＳＮＳを更新。浴衣ショットを披露した。インスタグラムにかき氷と浴衣の絵文字を添えると、淡い水色を基調とし、白い花柄が繊細にちりばめられたデザインで、優雅さと涼しげな印象を与える浴衣でのショットをアップ。この投稿にＳＮＳ上では「ちょっと、、りりあ美人すぎるて…」「理々杏ちゃん浴衣姿美しすぎる」「理々杏ちゃんの浴衣は世界を救う」「綺麗すぎるよ！」