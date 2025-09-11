ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月11日の放送に調査報道記者の日野行介が出演。原発事故の避難計画が抱える課題について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「東日本大震災、福島第1原発事故から14年と半年となります。この間、原子力規制委員会の安全基準に