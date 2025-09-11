◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンドキューバ２ｘ−１オーストラリア＝延長９回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラー那覇）キューバが“モイネロ効果”でオーストラリアを延長９回、タイブレークの末にサヨナラ勝ち。ナインは歓喜に沸いた。試合前にはキューバ出身のソフトバンク・モイネロ投手がナインを激励。パントハ監督は「モイネロ選手に来て頂いた